L is B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

L is B hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,25 JPY, nach 3,57 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 706,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 513,8 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at