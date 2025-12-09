Eagle Materials Aktie
L1 Capital International Dumps 85K Eagle Materials Shares Worth $19.1 Million
On Nov. 14, 2025, L1 Capital International, an Australia-based fund specializing in high-conviction international equities, disclosed in an SEC filing that it had sold its entire $19.1 million stake in Eagle Materials (NYSE:EXP).L1 Capital International sold its entire holding of 84,795 shares in Eagle Materials during the third quarter. The transaction was valued at $19,092,442 based on quarterly average pricing. At the end of the second quarter, Eagle Materials constituted 4.7% of L1 Capital's 13F assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
