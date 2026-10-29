L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
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29.10.2026 12:48:12
L3Harris Raises Full-year Outlook- Update
(RTTNews) - L3Harris Technologies, Inc. (LHX), a defense and aerospace technology company, Thursday raised its full-year outlook following strong third-quarter results.
For full-year 2026, L3Harris now expects earnings per share of $12.25 to $12.35, up from its previous forecast of $11.80 to $12.00. The company raised its revenue outlook to $23.5 billion to $23.7 billion from the earlier range of $23.2 billion to $23.7 billion.
Third-quarter net income increased to $613 million, or $3.28 per share, from $462 million, or $2.46 per share, a year earlier. Revenue rose 7.1% to $6.060 billion from $5.659 billion in the prior-year period.
On the NYSE in pre-market trading, L3Harris shares were down nearly 1% after closing at $260.61 on Wednesday.
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