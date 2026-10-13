L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|
13.10.2026 22:13:50
L3Harris Technologies And Divergent Signs Teaming Agreement
(RTTNews) - On Tuesday, L3Harris Technologies, Inc. (LHX) and Divergent Technologies signed a teaming agreement to increase production and improve capabilities for affordable mass-produced munitions.
The companies will initially use Divergent's additive manufacturing technology to support production of L3Harris' Red Wolf and Green Wolf munitions, which provide long-range precision strikes and non-kinetic capabilities.
On the NYSE in the after hours, the shares for L3Harris Technologies were trading 0.06 percent up at $234.72, after closing Tuesday's trading 1.54 percent down.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu L3Harris Technologies
Analysen zu L3Harris Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L3Harris Technologies
|209,10
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.