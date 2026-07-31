L3Harris Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

L3Harris Technologies hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,13 USD, nach 2,44 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat L3Harris Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at