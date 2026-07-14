LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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14.07.2026 23:46:26
LA and Other Cities Are Distancing Themselves From Flock Safety
Los Angeles is letting its contract with the controversial security company expire after a three-year partnership.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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