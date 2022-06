La banque modernise son siège central

Genève, le 28 juin 2022 – La Banque Cantonale de Genève (BCGE) lance les travaux de modernisation de son quartier général du Quai de l’Ile au coeur de Genève. Dans le cadre de sa transition énergétique et afin de rendre le bâtiment conforme aux plus hauts standards écologiques et ergonomiques, la banque entreprend un vaste chantier qui devrait durer 2 ans. Voir la news