La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,398 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B 0,340 MXN je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,09 Prozent auf 7,61 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,61 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at