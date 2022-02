La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

La Comer SAB de CV Ctf de Participacion Ordinario Cons of 3 B hat am 24.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,317 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,260 MXN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,76 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 6,89 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,34 MXN beziffert, während im Vorjahr 1,35 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 28,91 Milliarden MXN gegenüber 27,02 Milliarden MXN im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at