La Fondation BCV attribue cinq dons d’une valeur totale de CHF 360 000

Communiqué de presse - Les cinq bénéficiaires des dons de la Fondation BCV en 2022 sont les professeurs Ambrogio Fasoli et Ivo Furno du Swiss Plasma Center de l’EPFL, la Fondation IPT pour le programme Jeunes@Work, la Croix-Rouge vaudoise pour le projet Let’s Help Together, l’ArchéoBus des Musées de Pully ainsi que l’Académie Européenne de Cascade.