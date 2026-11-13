LA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LA hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,03 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,34 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 37,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at