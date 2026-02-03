|
03.02.2026 06:31:28
La Jolla Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
La Jolla Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
