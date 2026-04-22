La Liga Soccer: Stream Barcelona vs. Celta Vigo Live

LA Holdings Aktie
WKN DE: A2P59E / ISIN: JP3968300008
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22.04.2026 18:31:20
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Barça can reopen a nine-point lead at the top of the standings with a win over the Sky Blues.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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