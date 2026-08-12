LA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9,45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 87,61 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,42 Prozent auf 8,73 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at