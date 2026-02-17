La Opala RG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

La Opala RG hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte La Opala RG 2,09 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 845,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem La Opala RG 913,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at