|
17.02.2026 06:31:28
La Opala RG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
La Opala RG hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 2,16 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte La Opala RG 2,09 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig standen 845,0 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 7,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem La Opala RG 913,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!