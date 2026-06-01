La Opala RG informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

La Opala RG ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat La Opala RG die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte La Opala RG 2,31 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat La Opala RG 684,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 771,0 Millionen INR umgesetzt worden.

In Sachen EPS wurden 8,32 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte La Opala RG 8,70 INR je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 3,09 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 5,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem La Opala RG 3,26 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at