11.11.2025 06:31:28
La Opala RG präsentierte Quartalsergebnisse
La Opala RG hat am 08.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 2,41 INR gegenüber 2,17 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 909,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 906,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
