La Positiva Segurosy Reaseguros: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

La Positiva Segurosy Reaseguros hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,07 PEN gegenüber 0,060 PEN je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 707,7 Millionen PEN – das entspricht einem Zuwachs von 20,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 587,3 Millionen PEN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at