La Rosa Holdings Aktie
WKN DE: A3DKW3 / ISIN: US50172T1034
|
30.01.2026 15:35:30
La Rosa Holdings Stock Surges 40%
(RTTNews) - Stock of La Rosa Holdings Corp. (LRHC) are rising about 40 percent during Friday morning trading despite no corporate-related announcements to affect the movement.
The company's shares are currently trading at $4.21 on the Nasdaq, up 40.73 percent. The stock opened at $4.24 and has climbed as high as $4.74 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $2.83 to $344.00.
LRHC closed trading at $2.99 on Thursday.
Nachrichten zu La Rosa Holdings Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu La Rosa Holdings Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
