La Rosa stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

La Rosa ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat La Rosa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 72,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten -46880,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,44 Prozent zurück. Hier wurden 13,6 Millionen USD gegenüber 17,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at