La Tim Metal Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

La Tim Metal Industries hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 INR. Im Vorjahresviertel hatte La Tim Metal Industries -0,440 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 79,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,26 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 699,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,630 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,56 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,90 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at