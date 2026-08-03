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03.08.2026 06:31:29
La Tim Metal Industries legte Quartalsergebnis vor
La Tim Metal Industries hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte La Tim Metal Industries 0,150 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,77 Prozent auf 1,37 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 875,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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