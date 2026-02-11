La Tim Metal Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

La Tim Metal Industries gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

La Tim Metal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83,91 Prozent auf 879,6 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 478,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at