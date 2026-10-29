La Tim Metal Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

La Tim Metal Industries hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte La Tim Metal Industries ein EPS von 0,110 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,50 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 68,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 892,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at