On its fiscal 2027 second-quarter earnings call, held on Nov. 18, 2026, La-Z-Boy (NYSE:LZB) reported a 4% increase in consolidated delivered sales, excluding the impact of its wholesale casegoods divestiture. The company relies on retail store expansion and supply chain consolidation to strengthen its competitive position in a choppy market. Three key takeaways from management's comments stand out.

La-Z-Boy added three company-owned stores during the second quarter. Corporate ownership now represents 62% of its 380-store network. Owning more retail locations gives the company direct control over pricing and customer experience while capturing higher gross margins.

Management is consolidating Joybird production into its U.S. manufacturing network and reducing regional distribution centers from 15 facilities to three central hubs. Producing products domestically shields the business from ocean freight disruptions and shifting tariff policies.

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