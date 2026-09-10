La-Z-Boy Aktie
WKN: 860095 / ISIN: US5053361078
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10.09.2026 14:53:01
La-Z-Boy Director Janet Kerr Sells 3,653 Shares for $116,000
Director Janet Kerr sold 3,653 shares of La-Z-Boy Incorporated (NYSE:LZB) on Sept. 8, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($31.75); post-transaction value based on September 08, 2026, market close ($31.67).
La-Z-Boy is a leading furniture manufacturer with approximately 10,200 employees and a market capitalization of $1.3 billion, generating $2.1 billion in TTM revenue.
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Nachrichten zu La-Z-Boy Inc.
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17.08.26
|Ausblick: La-Z-Boy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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15.06.26
|Ausblick: La-Z-Boy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu La-Z-Boy Inc.
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