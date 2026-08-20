La-Z-Boy gewährte Anlegern Blick in die Bücher

La-Z-Boy stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das La-Z-Boy ein Ergebnis je Aktie von 0,440 USD vermeldet.

La-Z-Boy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 475,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 492,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at