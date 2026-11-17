La-Z-Boy Aktie
WKN: 860095 / ISIN: US5053361078
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17.11.2026 22:23:13
La-Z-Boy Inc Profit Retreats In Q2
(RTTNews) - La-Z-Boy Inc (LZB) announced earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $17.777 million, or $0.45 per share. This compares with $28.858 million, or $0.70 per share, last year.
Excluding items, La-Z-Boy Inc reported adjusted earnings of $21.427 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $526.057 million from $522.480 million last year.
La-Z-Boy Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.777 Mln. vs. $28.858 Mln. last year. -EPS: $0.45 vs. $0.70 last year. -Revenue: $526.057 Mln vs. $522.480 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 505 M To $ 525 M
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