La-Z-Boy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

La-Z-Boy hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte La-Z-Boy 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 541,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 521,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at