La-Z-Boy hat sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat La-Z-Boy 526,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 522,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at