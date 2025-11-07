Laan Spar Bank A-S legte Quartalsergebnis vor

Laan Spar Bank A-S hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 37,50 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 44,30 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,70 Prozent zurück. Hier wurden 494,9 Millionen DKK gegenüber 573,4 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at