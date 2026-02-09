09.02.2026 06:31:29

Laan Spar Bank A-S präsentierte Quartalsergebnisse

Laan Spar Bank A-S hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 22,00 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Laan Spar Bank A-S 22,70 DKK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,25 Prozent zurück. Hier wurden 492,8 Millionen DKK gegenüber 531,3 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 118,80 DKK. Im Vorjahr hatte Laan Spar Bank A-S 133,80 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Laan Spar Bank A-S im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,01 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 2,19 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

