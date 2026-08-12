Labcorp Holdings Aktie
WKN DE: A40C39 / ISIN: US5049221055
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12.08.2026 23:15:01
Labcorp CEO Adam Schechter Sells 4,669 Shares for $1.5 Million
Adam H. Schechter, President & CEO, sold 4,669 shares of Labcorp Holdings Inc. (NYSE:LH) for approximately $1.5 million on Aug. 11, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($320.37); post-transaction value based on Aug. 11, 2026, market close ($322.42).Labcorp Holdings is one of the largest clinical laboratory networks in the United States, with 71,000 employees and a market capitalization of $26.4 billion. The company leverages its extensive laboratory infrastructure and technological capabilities to maintain a competitive position in the diagnostics market, supported by strong financial performance with TTM revenue of $14.3 billion and net income of $1.0 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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