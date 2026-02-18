Labcorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Labcorp hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,70 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,60 Prozent auf 3,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD sowie einen Umsatz von 3,56 Milliarden USD prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 10,46 USD. Im letzten Jahr hatte Labcorp einen Gewinn von 8,84 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 13,95 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Labcorp 13,01 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 16,32 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 13,99 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at