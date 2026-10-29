Labcorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Labcorp hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 3,22 USD gegenüber 3,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 3,81 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Labcorp 3,56 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at