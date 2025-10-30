Labcorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Labcorp hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Labcorp 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,56 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at