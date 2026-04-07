Universal Music Aktie

Universal Music für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2

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07.04.2026 18:16:45

Label von Stars wie Taylor Swift: US-Investor bietet rund 56 Milliarden Euro für Universal Music

Ein US-Milliardär legt mit seinem Investmentfonds eine Offerte für das größte Musiklabel der Welt vor. Universal dominiert das Musikgeschäft mit einem Marktanteil von über 30 Prozent. Der Investor hält den Konzern für unterbewertet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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