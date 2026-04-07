Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
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07.04.2026 18:16:45
Label von Stars wie Taylor Swift: US-Investor bietet rund 56 Milliarden Euro für Universal Music
Ein US-Milliardär legt mit seinem Investmentfonds eine Offerte für das größte Musiklabel der Welt vor. Universal dominiert das Musikgeschäft mit einem Marktanteil von über 30 Prozent. Der Investor hält den Konzern für unterbewertet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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