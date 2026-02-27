Laboratorios Farmaceuticos Rovi gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Laboratorios Farmaceuticos Rovi hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,460 EUR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 218,4 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 199,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,75 EUR gegenüber 2,67 EUR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,65 Prozent auf 763,75 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 743,48 Millionen EUR gelegen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,55 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 737,29 Millionen EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at