Laboratorios Farmaceuticos Rovi, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 254,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 212,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,580 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,57 Prozent auf 839,08 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 826,14 Millionen USD erwirtschaftet worden.

