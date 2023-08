Laborausrüster Sartorius findet neuen Finanzchef bei Haniel-Gruppe

Berlin (Reuters) - Der Laborausrüster Sartorius hat seinen neuen Finanzchef beim Mischkonzern Haniel gefunden.

Florian Funck werde mit Wirkung zum 1. April 2024 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands von Sartorius bestellt, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Donnerstagabend mit. Er soll die Nachfolge von Rainer Lehmann antreten, mit dem Anfang Mai 2023 auf seinen Wunsch hin ein Ausscheiden aus dem Vorstand zum Ende Oktober 2023 vereinbart worden war. Funck komme aus seiner derzeitigen Rolle als CFO der Haniel-Gruppe, bei der er seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig sei. Bei Sartorius werde Funck neben dem Finanzbereich auch die IT- und Digitalisierungsfunktionen verantworten. Nach Ausscheiden von Lehmann und bis zum Amtsantritt von Funck werde der Sartorius-Vorstandsvorsitzende Joachim Kreuzburg das Ressort interimistisch leiten.

