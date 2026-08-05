Qiagen NV Registered Shs Aktie
WKN: 901626 / ISIN: NL0000240000
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05.08.2026 22:09:38
Labordienstleister Qiagen schlägt sich besser als gedacht
VENLO/HILDEN (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Diagnostikkonzern QIAGEN hat sich nach einem enttäuschenden Jahresstart im zweiten Quartal besser geschlagen als befürchtet. Der Umsatz stagnierte in den drei Monaten bis Ende Juni mit 535 Millionen US-Dollar in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie das Dax-Unternehmen (DAX) am Mittwochabend mitteilte. Branchenexperten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Zu konstanten Wechselkursen übertraf Qiagen auch die eigenen Prognosen.
Das Unternehmen profitierte in dem Quartal vor allem von einer starken Nachfrage nach Probentechnologien und leichten Zuwächsen bei Verbrauchsmaterialien. Der Verkauf von Instrumenten insgesamt hingegen entwickelte sich rückläufig - Qiagen verwies auf die weiterhin geringe Investitionsbereitschaft von Life-Science-Kunden in den USA. Beim wichtigen Tuberkulosest Quantiferon erzielte der Konzern ein Wachstum von währungsbereinigt einem Prozent.
Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sank zwar im Vergleich um zwei Prozent auf 157 Millionen Dollar, fiel aber ebenfalls besser aus als gedacht. Unter dem Strich konnte der Konzern auch dank Kostensenkungen seinen Gewinn um sieben Prozent auf 103 Millionen Dollar erhöhen. Die bereits im April gesenkte Prognose bestätigte das Unternehmen./tav/la/he
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