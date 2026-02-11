LaboroAI hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

LaboroAI äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,55 JPY, nach 5,26 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LaboroAI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 630,1 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 513,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at