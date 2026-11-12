LaboroAI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LaboroAI hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 682,7 Millionen JPY – ein Plus von 30,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LaboroAI 523,4 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 17,86 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei LaboroAI ein Gewinn pro Aktie von 9,23 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte LaboroAI 1,90 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at