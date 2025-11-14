LaboroAI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LaboroAI hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,80 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,33 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,95 Prozent auf 523,4 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 432,7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,23 JPY, nach 8,43 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 25,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at