Arsenal Holdings Aktie
WKN: 806352 / ISIN: GB0030895238
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15.03.2026 12:38:21
Labour has weapons in its arsenal to cushion the poorest from Iran war economic fallout | Heather Stewart
Timely end of two-child limit plus a healthy uptick in universal credit signals ‘lifechanging’ boost to Britons most exposed to ‘Trumpflation’It doesn’t involve warships, drones or strategic oil stocks, but one of Labour’s most potent weapons for containing the economic aftershocks from the Iran war for the UK is about to be unleashed: the scrapping of the two-child limit.If the cost of essential goods spikes as a result of high oil prices it is the poorest households who will be the most exposed. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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