Labrador Iron Ore Royalty: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Labrador Iron Ore Royalty gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,510 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 39,5 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurden 1,57 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Labrador Iron Ore Royalty 2,73 CAD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Labrador Iron Ore Royalty im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 20,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 165,88 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 207,51 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at