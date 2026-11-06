Labrador Iron Ore Royalty gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Labrador Iron Ore Royalty hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,38 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Labrador Iron Ore Royalty in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,75 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 40,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 43,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at