Labrador Iron Ore Royalty gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Labrador Iron Ore Royalty hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CAD, nach 0,420 CAD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 46,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at