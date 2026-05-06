Labrador Iron Ore Royalty: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Labrador Iron Ore Royalty ließ sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Labrador Iron Ore Royalty die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Labrador Iron Ore Royalty 0,330 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 35,8 Millionen CAD – eine Minderung von 0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at