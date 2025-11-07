Labrador Iron Ore Royalty stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Labrador Iron Ore Royalty hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,47 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43,9 Millionen CAD – ein Plus von 4,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Labrador Iron Ore Royalty 41,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at